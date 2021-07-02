Apple выпустила первую публичную бета-версию macOS 12 Monterey

Apple представила первую публичную бета-версию macOS 12 Monterey, которая позволит пользователям, которые не являются разработчиками программного обеспечения, протестировать возможности новейшей операционной системы до её полномасштабного запуска.

Пользователи могут загрузить обновление на свои компьютеры Mac из раздела «Обновление программного обеспечения» приложения «Системные настройки». Для этого необходимо зарегистрироваться в программе бета-тестирования программного обеспечения Apple и установить соответствующий профиль с веб-сайта.

macOS 12 Monterey предоставляет пользователям целый ряд новых возможностей по сравнению с актуальной Big Sur. Например, операционная система позволяет использовать одну клавиатуру, мышь или трекпад на нескольких устройствах Mac и iPad одновременно. Кроме того, компьютер можно превратить в акустическую систему, транслируя музыку через AirPlay с iPhone, iPad или даже другого Mac.

Браузер Safari имеет обновлённую панель вкладок и поддержку групп вкладок, FaceTime теперь поддерживает пространственный звук, для устройств на базе чипа M1 предусмотрен портретный режим, а также доступна изоляция голоса для устранения фоновых шумов. Функция SharePlay позволит просматривать видео и слушать музыку с Apple Music совместно с друзьями или же делиться содержимым экрана своего устройства.