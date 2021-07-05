В МТС стартовала акция «ТВ в придачу»

В салонах связи МТС стартовала акция «ТВ в придачу». Теперь при подключении на тариф «Безлимитище+», «Супер 10», «Супер 25», или «Супер маx 50» абонент получит дополнительный бонус — услугу «МТС ТВ, день» с бесплатным 30-дневным периодом.

Стать участником акции можно до 31 августа 2021 года. Для этого необходимо прийти в любой салон связи МТС, выбрать один из тарифов — «Безлимитище+», «Супер 10», «Супер 25», «Супер маx 50» — и подключить услугу интерактивного телевидения «МТС ТВ, день» с пробным периодом в 30 дней.

Предложение действует только в салонах связи МТС и при условии, что на номере абонента ранее не были подключены услуги сервиса МТС ТВ. По истечении 30-дневного бесплатного периода услуга «МТС ТВ, день» автоматически продлевается и далее ее стоимость составит 0,47 рубля за 1 день.

Услуга «МТС ТВ, день» позволяет пользователям смотреть кино, сериалы, спортивные трансляции и передачи с дополнительными функциями: можно ставить эфир на паузу, перематывать и смотреть ранее вышедшие фильмы или передачи в архиве до 5-ти дней. Подробнее — здесь.