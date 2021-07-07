Компания Nintendo представила игровую приставку Switch OLED.

Слухи, приписывавшие консоли 7-дюймовый экран OLED, подтвердились. Ее разрешение — 720p. Много говорилось и о новой платформе Nvidia с более высокой производительностью, но об этом пока официально не объявлено. Зато названа цена и дата начала продаж: купить новинку в США можно будет с 8 октября за 350 долларов.

Помимо нового экрана, консоль получила 64 ГБ встроенной памяти, улучшенный звук, новую стыковочную станцию с портом Ethernet для подключения к проводной сети. А на задней панели корпуса Nintendo Switch OLED есть встроенная подставка, как в некоторых планшетах, — она позволяет установить консоль на горизонтальную поверхность под разными углами. В комплект поставки устройства входят контроллеры Joy-Con.