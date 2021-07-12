Роскачество назвало самые надежные смартфоны

Роскачество совместно с международными институтами потребительских испытаний составили рейтинг противоударных и водонепроницаемых телефонов, представленных на российском рынке. Эксперты протестировали 167 моделей телефонов 21 бренда, в том числе Apple iPhone, Samsung, Huawei и другие.

Испытания проходили в аккредитованной лаборатории и включали три основных этапа: два на ударостойкость и один на водонепроницаемость. На первом этапе определялась механическая прочность смартфонов: экран и заднюю камеру царапали специальной фибергласовой палочкой.

На втором этапе определялась прочность телефона при мощных механических воздействиях — ударах и падениях, проводился так называемый «барабанный тест». Смартфоны помещали в специальный вращательный механизм, который обеспечивал высоту падения в 80 см. За время этих вращений смартфон должен был пережить 100 падений подряд с почти метровой высоты.

ТОП-5 противоударных смартфонов