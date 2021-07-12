Роскачество назвало самые надежные смартфоны

Роскачество совместно с международными институтами потребительских испытаний составили рейтинг противоударных и водонепроницаемых телефонов, представленных на российском рынке. Эксперты протестировали 167 моделей телефонов 21 бренда, в том числе Apple iPhone, Samsung, Huawei и другие.
Испытания проходили в аккредитованной лаборатории и включали три основных этапа: два на ударостойкость и один на водонепроницаемость. На первом этапе определялась механическая прочность смартфонов: экран и заднюю камеру царапали специальной фибергласовой палочкой.
На втором этапе определялась прочность телефона при мощных механических воздействиях — ударах и падениях, проводился так называемый «барабанный тест». Смартфоны помещали в специальный вращательный механизм, который обеспечивал высоту падения в 80 см. За время этих вращений смартфон должен был пережить 100 падений подряд с почти метровой высоты.
ТОП-5 противоударных смартфонов
|
Модель
|
Барабанный тест (max – 5)
|
Тест на царапины (max – 5)
|
Прочность (max – 5)
|
OnePlus 6 (128GB)
|
5
|
3,93
|
4,69
|
Honor 10
|
4,5
|
3,93
|
4,37
|
Blackview BV9500
|
4,5
|
3,93
|
4,33
|
Honor 9 Lite
|
4,5
|
3,75
|
4,32
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