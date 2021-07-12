Роскачество назвало самые надежные смартфоны

Роскачество совместно с международными институтами потребительских испытаний составили рейтинг противоударных и водонепроницаемых телефонов, представленных на российском рынке. Эксперты протестировали 167 моделей телефонов 21 бренда, в том числе Apple iPhone, Samsung, Huawei и другие.

Испытания проходили в аккредитованной лаборатории и включали три основных этапа: два на ударостойкость и один на водонепроницаемость. На первом этапе определялась механическая прочность смартфонов: экран и заднюю камеру царапали специальной фибергласовой палочкой.

На втором этапе определялась прочность телефона при мощных механических воздействиях — ударах и падениях, проводился так называемый «барабанный тест». Смартфоны помещали в специальный вращательный механизм, который обеспечивал высоту падения в 80 см. За время этих вращений смартфон должен был пережить 100 падений подряд с почти метровой высоты.

ТОП-5 противоударных смартфонов

Модель

Барабанный тест (max – 5)

Тест на царапины (max – 5)

Прочность (max – 5)

OnePlus 6 (128GB)

5

3,93

4,69

Honor 10

4,5

3,93

4,37

Blackview BV9500

4,5

3,93

4,33

Honor 9 Lite

4,5

3,75

4,32

 

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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