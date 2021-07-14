Компания Google представила новое универсальное приложение Google Drive для ПК, которое заменит собой прежние Backup and Sync и Drive File Stream.

Напомним, в 2017 году Google разделила компьютерное приложение Google Drive на Backup and Sync для простых пользователей и Drive File Stream для корпоративных. Теперь Google решила «вернуться к истокам» и снова выпустить одно универсальное приложение Google Drive для индивидуальных и корпоративных пользователей. Оно доступно в версиях для Windows и macOS. С 19 июля Google постепенно начнёт переводить пользователей на новое приложение. С 18 августа пользователи Backup and Sync начнут получать уведомление-инструкцию по переходу на новый Google Drive.

1 октября Google отключит сервис Backup and Sync и пользователи больше не смогут подключиться к нему.

Что касается самого приложения, то новый Google Drive почти идентичен веб-интерфейсу сервиса Google Drive. Пользователи могут синхронизировать и получать доступ к файлам множества форматов. Можно также синхронизировать информацию на внешних накопителях, и есть возможность автоматической синхронизации Google Photos.