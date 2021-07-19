Samsung проведет презентацию 11 августа

Компания Samsung раньше времени опубликовала тизер грядущего мероприятия Galaxy Unpacked, на котором должны быть представлены новые сгибающиеся смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, умные часы Galaxy Watch4 и Watch4 Classic, а также полностью беспроводные наушники Galaxy Buds2.

Тизер сопровождается следующим сообщением: «Будущее развернется по-новому. Очень скоро». Также указана дата начала презентации: 11 августа в 17:00 по минскому времени.

Абстрактные формы на картинке явно намекают на Galaxy Z Fold3 и меньший Galaxy Z Flip3. Сразу же же после публикации тизер был удалён, однако он уже успел распространяться в интернете.