Apple представила iOS 14.7, которая стала седьмым крупным обновлением мобильной операционной системы iOS 14, запущенной в сентябре прошлого года. Новые iOS 14.7 и iPad OS 14.7 выходят через два месяца после запуска iOS 14.6, которая добавила подписки на подкасты.

iOS и iPad OS 14.7 уже доступны для загрузки через «Обновление ПО» в приложении «Настройки». Согласно примечаниям к выпуску, в iOS 14.7 добавлена поддержка нового беспроводного павербанка MagSafe Battery Pack, который совместим со всеми устройствами серии iPhone 12. Обновление добавляет новые функции для HomePod и приложения «Погода» — пользователи из Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Южной Кореи и Испании теперь смогут получать информацию о качестве воздуха. Также появилась возможность объединения кредитных лимитов Apple Card для пользователей из одной семьи. Кроме того, в обновлении был исправлен ряд ошибок приложения Apple Music, а также внесён ряд более мелких изменений.

iOS и iPad OS 14.7 могут оказаться последними крупными обновлениями iOS 14, поскольку не за горами запуск iOS 15 и iPad OS 15, которые были представлены на WWDC 2021 в начале июня.