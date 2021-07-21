В Windows 11 появилось приложение «Чат» на базе сервиса Microsoft Teams

Компания Microsoft объявила о выпуске обновления для программной платформы Windows 11, которое принесёт вместе с собой новый инструмент общения с друзьями и близкими под названием «Чат». Основой приложения является сервис Microsoft Teams, а испытать новые чаты уже в ближайшее время смогут участники инсайдерской программы Microsoft на канале Dev Channel (ранний доступ). Более широкое распространение новинка получит позднее в этом году.

После установки упомянутого обновления на панели задач появится соответствующая иконка, нажав на которую можно открыть окно чата. Кроме того, вызвать окно чата в любом месте можно нажатием клавиш Win + C, которые в прошлом использовались для запуска голосового ассистента Cortana. После запуска окна чата можно перейти к работе с полноценным приложением Teams, которое было переработано для Windows 11.

Согласно имеющимся данным, на этапе тестирования пользователям будут доступны индивидуальные и групповые текстовые чаты. Поддержка голосовых и видеозвонков, а также некоторых дополнительных функций появится позднее. В нынешнем тестировании сможет принять участие ограниченное число участников инсайдерской программы Microsoft из США.

Новые чаты могут использоваться для отправки сообщений за пределы Teams. Например, если пользователь отправит сообщение человеку, который не зарегистрирован в Teams, то послание будет доставлено по электронной почте или в SMS-сообщении. Вместе с этим Microsoft предоставит получателю такого сообщения возможность тут же присоединиться к Teams. Предполагается, что более глубокая интеграция Teams с программной платформой Windows 11 поможет Microsoft в продвижении своего сервиса для совместной работы.