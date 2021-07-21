Вышло обновление платформы Android TV

Компания Google начала распространять обновление телевизионной платформы Android TV, которое порадует многих пользователей. Апдейт приносит несколько новых функций, которые дебютировали сначала в Google TV, успели полюбиться пользователям и теперь приходят на Android TV.

Начиная с этой недели пользователи Android TV смогут добавлять фильмы и сериалы в список просмотра Watchlist, который будет отображаться на вкладке Discover. Добавлять фильмы в Watchlist можно не только на телевизоре, но и с помощью других гаджетов посредством поиска Google или мобильного приложения Google TV.

В Google TV также есть возможность настраивать рекомендации с помощью карточек. Эта функция теперь внедряется в Android TV, позволяя пользователям решать, хотят ли они видеть фильмы, похожие на рекомендованные. Этот инструмент можно найти на вкладке Discover или в настройках.

Ещё одно новшество — трейлеры будут автоматически воспроизводиться на страницах с описанием. При желании эту функцию можно отключить в настройках. Представитель Google подтвердил, что пользователи начнут получать эти функции в интерфейсе Android TV начиная с этой недели.

Напомним, Google TV — это не самостоятельная ОС и не переименованная Android TV, а дополнительная оболочка для Android TV. Она используется в новом медиаплеере Chromecast, дебютировавшем в октябре 2020 года.