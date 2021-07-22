3 августа стартует новый поток бесплатного обучения в ZBORKA Labs

3 августа в 19:00 стартует новый поток бесплатного обучения в ZBORKA Labs для фаундеров стартап-проектов. ZBORKA Labs — это платформа для нетворкинга, которая объединяет идеи, помогает формировать команды, находит экспертов и ресурсы для роста стартапов.

"В ZBORKA Labs мы доводим стартапы до того состояния, когда стартап становится видимым для инвестора, мы помогаем фаундерам вырастить проект и выйти на 1-й раунд финансирования», — говорит один из основателей и директор ZBORKA Labs Борис Мамоненко.

Обучение в ZBORKA Labs дает возможность фаундерам на своих проектах применить знания, полученные от успешных практиков IT-бизнеса. Это позволяет определить или скорректировать стратегию развития, минимизировать риски потенциальных ошибок и ускорить процесс масштабирования стартапа.

Формат: 3 месяца, 2 раза в неделю (вторник и четверг по 2-3 часа). Встречи – офлайн. Много практики. Удобное расположение офиса: район Немиги, площадь Свободы, 17.

8 блоков обучения: Product и Project Management, Marketing, Fundraising, PR, IT-law, Project Scaling, Создание эффективной команды для стартапа.

Вы получите: комплексные знания о том, как создать и управлять успешным IT-продуктом; возможность быстро тестировать гипотезы дальнейшего развития проекта.

Участникам нового набора ZBORKA Labs будет доступно закрытое комьюнити “Время Z” — это еженедельные субботние встречи с экспертами, менторами, предпринимателями, на которых фаундеры проектов будут учиться публичным выступлениям для презентации своих проектов инвесторам, демонстрировать динамику развития своего продукта. Все стартапы получат профессиональную оценку своего продукта, рекомендации и советы по формированию команды, реализации поставленных задач.

После обучения ZBORKA Labs помогает пройти комплексную экспертизу твоего продукта и привлечь инвестиции для его масштабирования.

Для участия заполните заявку.

Количество мест ограничено. Прием заявок до 15:00 1 августа.