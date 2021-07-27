Apple выпустила iOS 14.7.1

Компания Apple начала распространение iOS 14.7.1 и iPadOS 14.7.1, которые содержат в себе исправления ошибок и обновления безопасности. Разработчики выпустили обновление программной платформы всего через неделю после запуска iOS 14.7, которая принесла пользователям поддержку беспроводного внешнего аккумулятора MagSafe, а также новые возможности при взаимодействии с картами Apple Card.

iOS 14.7.1 исправляет ошибку разблокировки смарт-часов Apple Watch посредством использования функции «Разблокировать с помощью iPhone». Эта функция предназначена для автоматической разблокировки синхронизированных смарт-часов при разблокировке пользовательского iPhone. После установки iOS 14.7 пользователи обратили внимание на то, что эта функция не работает, если пользователь разблокирует свой iPhone с помощью сканера отпечатков пальцев Touch ID. Apple пообещала исправить этот баг в следующем обновлении и всего через несколько дней оно было выпущено.

Обновления iOS 14.7.1 и iPadOS 14.7.1 в ближайшее время смогут установить пользователи всех совместимых устройств. Для этого достаточно зайти в меню «Настройки» и выбрать раздел «Обновление ПО». Согласно имеющимся данным, в обновлении также содержатся важные исправления безопасности, поэтому разработчики рекомендуют установку iOS 14.7.1 и iPadOS 14.7.1 пользователям всех совместимых устройств.