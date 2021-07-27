Состоялся отборочный этап интеллектуального конкурса «MobiКвиз» от МТС

Отборочный этап конкурса «MobiКвиз» от МТС прошел 26 июля в онлайн-формате. В интеллектуальной игре приняли участие 230 ребят, представивших 32 команды из разных регионов страны.

Вопросы конкурса касались сферы технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, а также литературы и истории. По итогу отборочного тура 7 команд, набравших наибольшее количество баллов, прошли в полуфинал:

  • «Горчица», Гродно.
  • «МК», Гомель.
  • «Венок из одуванчиков», Минск.
  • «Прямые потомки главных секретарей КПСС», Минск-агрогородок Парафьяново, Витебская область.
  • «Румлёўскія Цмокі», Гродно.
  • «Тильтонский орден», Логойск-Червень, Минская область.
  • «Овсянка», Минск.

Команды встретятся в полуфинале 31 июля в Лошицком парке. В этот же день состоится и финал конкурса. Участники победившей команды сразятся между собой за главный приз. Победителю достанется ноутбук MacBook Pro 2021 или грант на 5000 белорусских рублей на оплату онлайн-обучения.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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