Состоялся отборочный этап интеллектуального конкурса «MobiКвиз» от МТС

Отборочный этап конкурса «MobiКвиз» от МТС прошел 26 июля в онлайн-формате. В интеллектуальной игре приняли участие 230 ребят, представивших 32 команды из разных регионов страны.

Вопросы конкурса касались сферы технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, а также литературы и истории. По итогу отборочного тура 7 команд, набравших наибольшее количество баллов, прошли в полуфинал:

«Горчица», Гродно.

«МК», Гомель.

«Венок из одуванчиков», Минск.

«Прямые потомки главных секретарей КПСС», Минск-агрогородок Парафьяново, Витебская область.

«Румлёўскія Цмокі», Гродно.

«Тильтонский орден», Логойск-Червень, Минская область.

«Овсянка», Минск.

Команды встретятся в полуфинале 31 июля в Лошицком парке. В этот же день состоится и финал конкурса. Участники победившей команды сразятся между собой за главный приз. Победителю достанется ноутбук MacBook Pro 2021 или грант на 5000 белорусских рублей на оплату онлайн-обучения.