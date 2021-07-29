Новые изогнутые 49-дюймовые игровые мониторы AOC AGON AG493UCX2 и AG493QCX

Компания AOC, производитель компьютерных аксессуаров и мировой бренд игровых мониторов, обновляет свой игровой ассортимент, начиная с мониторов и заканчивая гарнитурами, механическими клавиатурами, игровыми мышками и ковриками, а также многим другим для геймеров всех уровней, под своим новым дочерним брендом AGON by AOC. Недавно объявленная первая категория продуктов AOC GAMING удовлетворяет потребности цифровых искателей приключений. Теперь категория мониторов и периферийных устройств AGON создает экосистему совместимых друг с другом продуктов с целью обеспечить захватывающую и стильную игровую атмосферу и удовлетворить даже самых требовательных и конкурентоспособных игроков.

Герои реальной игровой сцены для ПК - это закоренелые, конкурентоспособные геймеры, а также стримеры и создатели контента. Они сочетают свои индивидуальные способности и командную работу, чтобы подняться на вершину соревнований и продемонстрировать, чего можно достичь с помощью правильного оборудования. Для этих героев серия AGON («соревнование» и «состязание» на древнегреческом языке), несомненно, является подходящим союзником, в котором они нуждаются.



Первые модели из обновленной серии AGON представляют собой две изогнутые сверхширокие модели, достойные настоящих героев: 49” (124,5 см) AG493UCX2 с колоссальной частотой обновления 165 Гц, а также 49” AG493QCX с частотой обновления 144 Гц. Благодаря соотношению сторон 32:9 AG493UCX2 практически объединяет два 27-дюймовых дисплея QHD в один бесшовный экран с разрешением DQHD (5120x1440), а AG493QCX делает то же самое для двух 27-дюймовых дисплеев Full HD с разрешением DFHD (3840x1080). На обоих мониторах используются панели VA, которые обеспечивают глубокий черный цвет, насыщенную гамму и высокую контрастность, выводя на экран потрясающее изображение с поддержкой спецификации VESA DisplayHDR 400.



«Наша предыдущая серия AGON продолжает оставаться популярным брендом мониторов для опытных геймеров и энтузиастов. 49-дюймовые модели AGON особенно ценятся любителями симуляторов и гонок, но также пользуются спросом у удаленных сотрудников и создателей контента. Благодаря более высокой частоте обновления кадров у новых моделей и увеличению числа игр, поддерживающих соотношение сторон 32:9, геймеры могут наслаждаться захватывающим геймплеем в еще большем количестве игровых жанров, таких как FPS или MOBA», - рассказал Сезар Рейес Акоста (César Reyes Acosta), менеджер по игровым продуктам и руководитель группы ИТ-аксессуаров и сенсорных мониторов в AOC Europe.

AOC AGON AG493UCX2

49-дюймовый AGON AG493UCX2 оснащен сверхшироким экраном с соотношением сторон 32:9 на основе VA-матрицы. Безрамочный экран со своим футуристическим изгибом выглядит как вид из кабины космического корабля из научно-фантастического фильма. Экран с изгибом 1800R полностью заполняет периферийное зрение пользователя, словно это VR, установленный у вас на столе.



В гоночных симуляторах большие, сверхширокие дисплеи, такие как AG493UCX2, повышают осведомленность о ситуации, показывая более широкую картину игровой реальности, что позволяет геймеру лучше визуализировать масштаб в своем сознании и двигаться вперед в идеальное время. А в симуляторах полета это дополнительное пространство на экране значительно упрощает отображение множества маленьких циферблатов и индикаторов, визуальных ссылок, диаграмм. AG493UCX2 особенно хорош в играх, в которые играют от первого лица, но все игры выигрывают от дополнительного пространства на экране, будь то игры RTS, где игроки могут одновременно видеть свою домашнюю базу и линию фронта, или MMO-игры с множеством взаимодействий, происходящих одновременно.



Несмотря на свои огромные размеры, AG493UCX2 так же быстр и отзывчив, как и его более меньшие собратья, благодаря частоте обновления 165 Гц и времени отклика 1 мс MPRT (4 мс GtG), что вызывает прилив адреналина во время соревнований. Создатели контента или стримеры могут подключать два компьютера (ПК для стрима/рабочий ПК и игровой ПК) и управлять ими с помощью одного набора периферийных устройств благодаря встроенному коммутатору KVM, а подключение USB-C позволяет передавать видео и заряжать ноутбуки мощностью до 65 Вт одновременно. Это такой же производительный зверь, как и иммерсионная машина.

AOC AGON AG493QCX

49-дюймовый AGON AG493QCX похож на своего собрата, но предлагает работать с разрешением Full HD вместо QHD, как у AG493UCX2. В полнофункциональной настройке симулятора на разумном расстоянии от монитора AG493QCX обеспечивает отличное погружение. В отличие от своего собрата QHD, он имеет более низкое разрешение, которое снижает нагрузку на графический процессор и общую стоимость системы.



С аналогичной 49-дюймовой VA-панелью, AG493QCX с разрешением 3840x1080 работает с частотой обновления до 144 Гц для молниеносной визуализации с временем отклика 4 мс GtG и 1 мс MPRT, что обеспечивает игровой процесс с максимальным разрешением и четким не смазанным изображением.

Дополнительные преимущества



Обе модели поддерживают Adaptive-Sync. Они сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR 400, декодируют и отображают широкий динамический диапазон с более насыщенными цветами (охват цветового пространства 89% AdobeRGB, 91% DCI-P3 и 120% sRGB для AG493UCX2), подходящих для создания контента. Обе модели оснащены массивными и прочными металлическими стойками высотой 100 мм с регулировкой наклона и поворота. Два динамика мощностью 5 Вт в обеих моделях также создают богатую стереозвуковую сцену.



Оба монитора также предлагают режим Picture-by-Picture для одновременного подключения рабочего ноутбука и ПК (к его 2 входам HDMI 2.0 или 2 разъема DisplayPort 1.2) и одновременному отображению контента с обоих источников. В то время как AG493UCX2 также предлагает вход USB-C, оба имеют встроенный 3-портовый USB-концентратор, позволяющий легко подключать периферийные устройства.



Чтобы настроить экранное меню или выбрать различные игровые режимы и игровые функции, пользователи могут использовать встроенные кнопки, прилагаемый пульт дистанционного управления или программное обеспечение AOC G-Menu.



Первые модели новой серии AGON, 49-дюймовые AG493UCX2 и AG493QCX, появятся в продаже в сентябре 2021 года по рекомендованной розничной цене 3749 и 2969 белорусских рублей соответственно.