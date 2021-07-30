AOC анонсирует игровой монитор AGON PRO AG254FG с частотой 360 Гц и Nvidia Reflex

Мировой бренд игровых мониторов и компьютерных аксессуаров AGON by AOC сегодня запускает совершенно новую линейку продуктов для самых требовательных и конкурентоспособных геймеров и киберспортсменов: AGON PRO. Первая модель, выпущенная в категории AGON PRO, предлагает геймерам передовые технологии, требующие легендарных спецификаций. AGON PRO AG254FG с диагональю 24,5” (62,2 см) использует быструю IPS-панель с разрешением Full HD, частотой обновления 360 Гц, временем отклика 1 мс GtG и адаптивной технологией Nvidia G-Sync с анализатором задержки NVIDIA Reflex для минимизации задержки в системе, что обеспечивает непревзойденную производительность игр.



«Сцена киберспорта – это очень жесткая среда, и киберспортсмены и энтузиасты нуждаются в лучшей экипировке, которую они могут получить. Сотрудничая с легендарными командами, такими как G2 Esports, мы знаем, чего хотят профессионалы, и учитывая их потребности, мы воплотили AGON PRO в жизнь», - рассказал Штефан Зоммер, директор по маркетингу и управлению бизнесом AOC.

24.5-дюймовый AGON PRO AG254FG обладает мощным игровым дизайном. Он был удостоен награды Reddot Design Award. Трехсторонний безрамочный фронтальный дизайн за счет своей минималистичности позволяет не отвлекаться от игры, а теневой шит улучшает видимость, когда во время турниров свет на сцене яркий. На задней панели монитора есть четкие линии и яркая RGB-подсветка AGON Light FX, которая обеспечивает 14 режимов освещения и 10.000 комбинаций света RGB. Их можно настроить с помощью специального программного обеспечения AOC G-Menu. Проекция логотипа AGON LED на передней панели также увеличивает желание геймеров продемонстрировать свой уникальный игровой стиль.



24,5-дюймовая сверхскоростная IPS-панель AG254FG обладает исключительными характеристиками: она предлагает частоту обновления 360 Гц. Время отклика GtG в 1 мс гарантирует, что визуальные эффекты отображаются без артефактов, таких как двоение изображения. Разрешение Full HD на этом 24,5-дюймовом мониторе обеспечивает четкое, резкое изображение, которое так нравится киберспортсменам. Оно позволяет видеокарте пользователя полностью раскрыть свой потенциал с точки зрения скорости и частоты кадров. Благодаря использованию панели IPS этот монитор для киберспорта поддерживает 110%-ное покрытие sRGB, что обеспечивает яркую и естественную цветопередачу и предлагает широкие углы обзора 178° / 178°. Благодаря сертификации VESA DisplayHDR 400 дисплей также может декодировать и правильно отображать данные HDR для реалистичного динамического диапазона.



Кроме того, AG254FG имеет собственный процессор NVIDIA G-Sync с диапазоном переменной частоты обновления 1-360 Гц, устраняющий зависание и разрывы изображения за счет синхронизации частоты обновления монитора с частотой генерируемых видеокартой кадров. Если размытость движения является проблемой, технология NVIDIA Ultra Low Motion Blur использует стробирование задней подсветки, чтобы уменьшить эту размытость. За счет этого движущиеся визуальные объекты воспринимаются максимально плавно.



AGON PRO AG254FG является первым монитором AGON by AOC, который оснащен технологией Nvidia Reflex. Данная технология сокращает время задержки системы до невероятно низкого уровня. Интегрируя технологию Nvidia Reflex, разработчики игр могут устранить очередь рендеринга видеокарты и снизить обратное давление на нее в сценах, где она интенсивно задействована. Кроме того, встроенный анализатор задержки Nvidia Reflex может измерять точное время между кликом мыши и изменением пикселей на экране, что ранее было возможно только с высокоскоростными камерами и специальным оборудованием.

Оптимальная осанка имеет решающее значение для комфорта и производительности во время игры. AG254FG способствует этому благодаря эргономичной подставке с регулируемой высотой, поворотом и наклоном. 4-портовый USB-концентратор позволяет геймерам подключать мышь и клавиатуру непосредственно к монитору, а стереодинамики мощностью 5 Вт со звуком DTS обеспечивают отличный звук для повседневного использования, когда гарнитуры не требуются.



Чтобы настроить монитор в соответствии со своими предпочтениями, пользователи могут либо использовать прилагаемый проводной пульт дистанционного управления QuickSwitch, чтобы переключаться между различными настройками, либо использовать программное обеспечение AOC G-Menu на своих ПК. Дополнительные игровые функции включают в себя Dialpoint (наложение прицела), помогающую геймерам скорректировать цель, счетчик кадров для отображения информации о кадрах в секунду в любом из четырех углов, функцию AOC Shadow Control для осветления темных областей без воздействия на остальную часть экрана и наоборот, настройка AOC Game Color для изменения уровней насыщенности цветов и 6 игровых режимов для разных жанров (3 из них настраиваются пользователем).



Первая модель AGON PRO, 24,5-дюймовый монитор AGON PRO AG254FG, появится в продаже в сентябре 2021 года по рекомендованной розничной цене 2649 белорусских рублей.