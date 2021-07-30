Игра белорусских разработчиков вышла в топ-3 игр на iOS и Android в США

Игра, разработанная минской игровой студией FreePlay, всего через неделю после релиза набрала более 6 млн загрузок на обеих платформах и заняла третье место в категории игр.

Среди категории настольных игр на iOS проект укрепился на первой позиции. В Fidget Toy Trading пользователю предлагается производить обмен популярными антистресс-игрушками: симпл-димпл и попитами. Суть игры — тренд, широко известный во многих странах мира, где на основе обмена, можно получить редкий и интересный экземпляр. Игрушки можно коллекционировать, и оставлять себе, если противник предлагает нерелевантный обмен.

FreePlay — автор бестселлера JoinClash, одной из самых скачиваемых игр 2020 года с более чем 270 миллионами загрузок, а также стремительного новичка Count Masters, самой скачиваемой игры мира в июне 2021 года.