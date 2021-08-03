В Минске завершился конкурс о технологиях для старшеклассников — «MobiКвиз»

В Минске завершился интеллектуальный конкурс о технологиях для старшеклассников — «MobiКвиз». Серию интеллектуальных игр для ребят 14-17 лет организовала компания МТС. Победителем стал десятиклассник из Червеня, он выиграл MacBook Pro.

Финальный этап квиза прошел в субботу в столичном Лошицкой парке, победителем стал десятиклассник Павел Барбук из средней школы №4 города Червень. В качестве приза он мог выбрать Apple MacBook Pro или грант в размере 5000 белорусских рублей на онлайн-обучение. Школьник выбрал ноутбук.

Серия игр «MobiКвиз» стартовала в июле с отборочного тура в онлайн-формате, в котором приняло участие 33 команды со всей Беларуси. Семь сборных из Минска, Гродно, Гомеля, Витебской и Минской областей выдержали интеллектуальную конкуренцию с соперниками: прошли в полуфинал и приехали в Минск. Сильнейшей командой полуфинала стала сборная Логойска и Червеня «Тильтонский орден». В финале игроки команды сразились между собой за главный приз.

Вопросы всех этапов квиза касались технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, литературы и истории. Победитель «MobiКвиза» правильно ответит на большинство вопросов игры. Все участники квиза, независимо от итогов финала, получили памятные сувениры от МТС.