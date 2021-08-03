Google анонсировала новые смартфоны

Google показала два новых смартфона флагманской линейки Pixel 6. Об этом сообщается на сайте компании.

В серию входят два устройства — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Оба девайса получили металлический корпус и стеклянную заднюю панель, основная камера аппаратов располагается в выделенном горизонтальном блоке, который отличается темной окраской. Pixel 6 вышел с 6,4-дюймовым экраном с максимальной частотой обновления 90 герц, Pixel 6 Pro — с 6,7-дюймовым дисплеем частотой до 120 герц.

На задней панели базового флагмана находится двойная камера, на обратной стороне Pro-версии — также двойная камера с дополнительным телеобъективом. В переднюю панель анонсированных устройств встроен дактилоскопический сенсор.

Смартфоны базируются на чипе Tensor, который был разработан Google. Процессор состоит из чипа TPU для работы с нейросетями и процессора Titan M2, предназначенного для обеспечения безопасности.

Остальные характеристики и стоимость устройств не раскрываются. Полноценный анонс флагманов состоится осенью.