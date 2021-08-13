Банки Беларуси сообщают о проблемах с платежами через SWIFT

Клиенты банков могут столкнуться со сложностями во время операций, совершаемыми при помощи системы SWIFT, пояснили Sputnik в пресс-службе Альфа-Банка в Беларуси.

"Мы каждый день выполняем обязательства перед нашими клиентами и непрерывно отправляем и получаем сотни переводов в самые разные точки земного шара. Последнее время с единичными операциями, совершаемыми при помощи SWIFT (международная система совершения платежей - Sputnik), возникают сложности", - отметили в финучреждении.

В Альфа-Банке предположили, что это происходит из-за того, что у банков-посредников за рубежом, через которых совершается перевод, пока не выработаны внутренние правила работы с переводами в/из Беларуси в свете недавно введенных санкций.

"Как только банки-партнеры выработают регламенты взаимодействия, проблема решится. Правда, на это может уйти несколько месяцев", - заявили в банке.

Там также добавили, что в отношении Альфа-Банка какие-либо санкции или ограничения не вводились.

О ситуации с международными платежами сообщили клиенты БСБ Банка, "Дабрабыта", БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-Банка – многим из них перестали приходить деньги из-за рубежа.