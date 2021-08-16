Wargaming приглашает всех на "День танкиста" в онлайн-формате

Сентябрь — традиционное время проведения праздника «День танкиста». И хотя уже второй год пандемия заставляет мир играть по своим правилам, ничто не может удержать поклонников World of Tanks и огромных бронированных машин от традиционной встречи. В прошлом году на празднике «День танкиста» собралось более 3 миллионов зрителей, в этот раз организаторы фестиваля, который пройдёт 12 сентября, ждут ещё больше участников.

Трансляция предполагает не только пассивный просмотр, но и активное участие в происходящем. Гости смогут поболеть за любимых блогеров и команду-фаворита, а также проверить свой скилл в личном зачёте и смекалку — в онлайн-квестах. И везде их ждут призы и сюрпризы! А теперь подробности:

Основная программа «Дня танкиста — 2021» включает в себя:

Турнир блогеров в формате 7х7 с призовым фондом 1 500 000 российских рублей, за который поборются 4 команды во главе с известными блогерами.

Турнир «Клановый суперкубок», где схлестнутся сильнейшие команды RU- и EU-регионов.

Личный зачёт — онлайн-соревнование для любителей показать свой скилл не выходя из дома и сразиться за отличные призы. Отдельный сюрприз ждет зарегистрировавшихся в личном зачёте абонентов тарифного плана «Игровой» (от операторов «Ростелеком», «Теле2», «Белтелеком», «Киевстар», «Казахтелеком», «Beeline Казахстан» и Moldtelecom) — специальный Дивизион «Игровой», за места в котором положены дополнительные внутриигровые призы.

Старт регистрации в личном зачёте — 26 августа. Подробности о фестивале можно узнать здесь.