В МТС действует акция «Много не бывает»

В сети салонов интернет-магазине МТС продолжает действовать акция «Много не бывает». Она позволяет приобретать аксессуары для смартфона, планшета либо гаджета со скидкой до 50%. Примите участие в акции «Много не бывает».
В рамках акции «Много не бывает» можно сэкономить следующим образом:
- при покупке 2 аксессуаров общей стоимостью товаров в чеке 30 рублей и более предоставляется скидка 20% на аксессуар с наименьшей ценой в чеке;
- при покупке 3 аксессуаров общей стоимостью товаров в чеке 50 рублей и более предоставляется скидка 50% на аксессуар с наименьшей ценой в чеке.
Скидка распространяется на широкий ассортимент аксессуаров. Защитные чехлы и стекла помогут защитить ваше мобильное устройство от повреждений. Сетевые, автомобильные, беспроводные и портативные зарядные устройства позволят восполнить заряд аккумулятора в самых разных обстоятельствах. Карты памяти, проводные наушники, магнитные держатели существенно расширят функционал устройства. С выгодой можно приобрести также USB-флэшки, компьютерные мыши, ремешки для смарт-часов, многочисленные кабеля и адаптеры.
Приобрести аксессуары со скидкой в рамках «Много не бывает» возможно только при условии одновременного приобретения смартфона, планшета либо гаджета Предложение действует как при покупке единым платежом, так и с рассрочку.
При этом, скидка не предоставляется, если в чеке присутствуют два абсолютно идентичных аксессуара. Но если они отличаются хотя бы по цвету, марке или артикулу – выгода действует в полной мере. При приобретении клиентом одного, четырех и более аксессуаров в одном чеке акция на покупку не распространяется.
Подробнее с условиями действия акции «Много не бывает» можно ознакомиться здесь.
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