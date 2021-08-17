Samsung представила технологию Eco² OLED

Samsung представила технологию Eco2 (Eco Square) OLED, обеспечивающую интеграцию поляризационного слоя непосредственно в стекло дисплея и достаточно высокую прозрачность для возможности интеграции подэкранных камер. Также технология снижает энергопотребление и ущерб для окружающей среды в целом.

Технология доступна в новейших складных смартфонах Samsung Galaxy Z Fold 3. Если в традиционных моделях поляризационный антибликовый слой наносится на стекло в виде тонкой пластиковой плёнки, повышающей контрастность и видимость изображения даже при дневном свете, тот теперь аналогичный эффект обеспечивает новая технология без применения дополнительного покрытия.

Поскольку традиционный поляризатор добавляет тонкий тёмный слой поверх стекла, устройство требует больше света и электроэнергии для корректного отображения «картинки» — по данным Samsung степень прозрачности снижается более чем на 50 %. Судя по тестам компании, Eco2 OLED повышает прозрачность на 33 %, при этом потребляя до 25 % меньше энергии, чем версия с традиционным поляризационным слоем.

По словам представителя Samsung, с переходом на 5G и устройства большего размера со складными экранами индустрии требуются энергоэффективные компоненты. Представив Eco2 OLED, Samsung не намерена останавливаться на достигнутом и продолжит оптимизировать технологии.

Одним из главных дополнительных преимуществ Eco2 OLED является способность обеспечить интеграцию селфи-камеры под стекло, при этом отпадает необходимость в вырезах и рамках для размещения соответствующего модуля.

Применение специального поляризатора в структуре Eco2 OLED позволяет стеклу пропускать больше света для модуля камеры. При этом технология предусматривает оптимальное размещение пикселей в зоне съёмки, благодаря чему наличие камеры в обычном режиме на дисплее просто незаметно.

Наконец, отсутствие пластиковых поляризаторов, постоянно выделяющих в малых дозах органические компоненты, позволяет предотвратить ущерб как окружающей среде, так и пользователю. Технология Eco2 OLED уже запатентована во многих странах и, как считают в Samsung, послужит основой для инноваций в будущих продуктах.