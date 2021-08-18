Сервисы и приложения Microsoft 365 больше не поддерживают Internet Explorer 11

Компания Microsoft продолжает планомерно избавляться от наследия Internet Explorer. С 17 августа, приложения и сервисы Microsoft 365 перестали поддерживать Internet Explorer 11.

Microsoft обновила страничку, на которой проясняется ситуация с постепенным отказом об браузера. Компания отмечает, что с 17 августа приложения Microsoft 365 в Internet Explorer 11 могут начать работать хуже или же пользователи вообще не смогут подключиться к этим приложениям и службам.

Поддержка со стороны Microsoft также прекращается и новых функций ждать не стоит. Постепенно функциональность будет урезаться, пока приложения и сервисы не будут отключены окончательно.

Однако некоторые сервисы продолжат работать. Так, останется доступен Outlook Web App и продолжит работу функция «Открыть с помощью проводника» и «Просмотр в проводнике».