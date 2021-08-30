Новый резидент Великого камня будет производить электросамокаты

в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент. Им стала ООО «Бел Шэнкэжуй». Ее учредителем является «Шэньчжэнь Шэнкэжуй торгово-промышленная компания» (КНР), сообщается на официальном сайте индустриального парка.

Инвестиционный проект резидента связан с производством складных электросамокатов. Их особенность – использование в качестве источника энергии тройных литиевых батарей, небольшой вес и наличие мобильного приложения, которое позволит получать данные о поездке. Продукция будет поставляться на рынки Китая, России, Европы и США.

Напомним, что выручка резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в 2020 году выросла по сравнению с 2019-м в 3,2 раза, до Br188,9 млн