Apple начнет спрашивать разрешение на сбор данных для таргетированной рекламы

Apple начнет запрашивать у пользователей разрешение на показ таргетированной рекламы в устройствах под управлением iOS 15 в App Store и Apple News. Раньше компания собирала пользовательскую информацию по умолчанию, но теперь планирует запросить разрешение.

Всплывающее окно таргетированной рекламы должно появиться при открытии App Store на устройства под управлением последней бета-версии iOS 15. Как сообщается в уведомлении, реклама поможет пользователю найти соответствующие приложения, продукты и услуги, одновременно защищая конфиденциальность с помощью «идентификаторов, сгенерированных устройством, без привязки рекламной информации к Apple ID».



Согласно политике Apple в отношении рекламы, источники информации для таргетированной рекламы различаются и могут включать сведения о пользовательском устройстве, местоположении, поисковых запросах и покупках в App Store, а также новостях, которые пользователь читает в Apple News. Как сообщили представители компании, Apple позволит полностью отключить персонализированную рекламу в приложении «Настройки».