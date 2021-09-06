Mercedes-Benz представила электрический кроссовер EQB

В рамках мероприятия IAA Mobility 2021 автопроизводитель представил сразу несколько электромобилей, в том числе спорткар AMG EQS, концепт внедорожника G-Wagen, а также кроссовер EQB.

Внедорожник EQB был впервые представлен в апреле на Шанхайском автосалоне в Китае, но теперь производитель уделил больше внимания деталям и своим планам относительно этого компактного электромобиля. Один из этих планов связан с повторной попыткой Mercedes-Benz запустить электрический внедорожник в США, поскольку в начале этого года было объявлено об отмене планов по выпуску на американский рынок внедорожника EQC.

Технические характеристики EQB соответствуют тому, что было объявлено в апреле. Перед нами полноприводный электрический пятиместный кроссовер, который опционально может превратиться в семиместный за счёт установки третьего ряда сидений. Однако сиденья третьего ряда не будут достаточно просторными, чтобы на них мог с комфортом разместиться взрослый человек, и в основном ориентированы на использование детьми.

Согласно имеющимся данным, EQB сможет проезжать без подзарядки около 420 км по европейскому стандарту WLTP. Перспективы кроссовера на американском рынке трудно оценить, поскольку автолюбители в США всё ещё достаточно настороженно относятся к электромобилям. Тем не менее, EQB может стать успешным продуктом на других рынках. Он будет выпускаться не только в США, но и в других регионах мира.

Производитель объявил, что покупателям будут доступны две версии EQB с электродвигателем на 225 или 288 лошадиных сил, которые получили название EQB 300 4MATIC и EQB 350 4MATIC соответственно. В дальнейшем планируется запуск переднеприводной версии электромобиля, а также модели с большим запасом хода.