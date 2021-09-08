В приложении Huawei Здоровье появились новые циферблаты с персонажами из любимых мультфильмов

В приложении Huawei Здоровье появились новые циферблаты с ключевыми персонажами из любимых мультфильмов.

Теперь владельцы Huawei Watch смогут примерить на свои устройства обои с такими героями, как моряк Попай, Маленький принц, Губка Боб, Черепашки-ниндзя. Всего вышло 7 вариантов креативных циферблатов. В зависимости от дизайна циферблата, пользователи получают доступ к различным функциям своих девайсов.

Для тех, кто предпочитает не нагружать циферблаты устройств индикаторами измерений, подойдут яркие и стильные обои с изображением всеми любимого наивного весельчака Губки Боба. А фанатам «Южного Парка» и «Черепашек-ниндзя» точно понравятся циферблаты с каноническими четверками главных героев из этих мультфильмов.

Любителям поностальгировать подойдут лаконичные обои с Маленьким принцем или с задорным моряком Попаем.

Циферблаты для Huawei Watch со Смурфеттой и веселым смайликом Эмоджи будут удобны приверженцам пеших тренировок. На обои вместе с персонажами выведены два ключевых показателя, которые важно замерять при ходьбе - количество пройденных шагов и частота сердцебиения. Это обеспечивает большую функциональность и персонализацию настроек новых циферблатов.

Новые дизайны с любимыми героями мультфильмов можно найти после подключения устройств Huawei Watch и Huawei Band к сервису Huawei Здоровье в магазине циферблатов в разделе «Любимые персонажи».