Акция в МТС: скидка до 260 рублей на полезные гаджеты по промокодам «Школа» и «Бандл»

Еще больше гаджетов в рамках акции «Промокод для смарт-устройств»! Со скидкой доступны беспроводные наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и портативные колонки. Воспользовавшись промокодами «Школа» и «Бандл», при покупке гаджетов можно сэкономить до 260 рублей.

Скидку по промокоду «Школа» получили смарт-часы Samsung Watch Active 2 44 мм в алюминиевом корпусе и беспроводные наушники Apple AirPods Max. Приняв участие в акции, смарт-часы Samsung Watch Active 2 44 мм в алюминиевом корпусе, оснащенные цифровым безелем и поддерживающие 39 видов тренировок, можно приобрести за 689 рублей, сэкономив до 180 рублей.

Полноразмерные беспроводные наушники Apple AirPods Max, получившие интеллектуальную систему шумоподавления с использованием 8 микрофонов и адаптивный эквалайзер, который подстраивает звук с учетом положения наушников на голове, стали доступны за 1689 рублей. При их приобретении в рамках акции выгода составит до 260 рублей.

Скидку по промокоду «Бандл» получили несколько моделей портативных колонок Xiaomi и беспроводных наушников JBL. Так, по промокоду «Бандл» компактную колонку Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker можно забрать за 49 рублей, а более громкую и мощную модель Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 16W – за 109 рублей.

Миниатюрные наушники JBL Tune 120 TWS в рамках акции предлагаются за 99 рублей, а полноразмерные JBL Tune 500BT – за 49 рублей.

Чтобы получить скидку при приобретении гаджета по промокоду «Школа», необходимо предоставить информацию о наличии подписки на Telegram-канал МТС работнику салона связи или интернет-магазина МТС.

Чтобы получить скидку по промокоду «Бандл», необходимо предоставить товарный чек о покупке любого товара по акции «Удачная покупка» с датой реализации не ранее 09.09.2021 г. на момент совершения покупки гаджета работнику салона связи или интернет-магазина МТС. Использование промокодов «Школа» и «Бандл» ограничено условием не более одной единицы гаджета на один товарный чек.

Напоминаем, что в сети салонов интернет-магазине МТС продолжает действовать акция «Для всех».С ее помощью приобретать любое оборудование по единым выгодным ценам смогут как абоненты МТС, так и абоненты других операторов. Воспользуйтесь акцией «Для всех» и приобретайте смарт-часы, беспроводные наушники, фитнес-браслеты, умные колонки и другие полезные гаджеты единым платежом со скидкой и без привязки к тарифу.

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