В Минске прошла конференция «Новое в налогообложении внешнеэкономической деятельности в ИТ-сфере между резидентами РБ и РФ»

10 сентября информационно-аналитический IT-HUB «Компьютерные вести» при участии налоговых консультантов из Республики Беларусь и Российской Федерации провел научно-практическую конференцию «Новое в налогообложении внешнеэкономической деятельности в ИТ-сфере между резидентами Республики Беларусь и Российской Федерации».

Конференция прошла в зале отеля "Ренессанс" (проспект Дзержинского, 1е) и была организована трансляция в режиме онлайн. Конференция помогла донести всю необходимую для работы на российском рынке информацию прежде всего для компаний-резидентов ПВТ.

Светлана Жилко, налоговый консультант, аудитор, директор ООО «Гросспрофит», рассказала об изменениях налогообложения для резидентов ИТ-отрасли Республики Беларусь при работе с Российской Федерацией.

Еще один спикер Ольга Горбатенко, аттестованный юрист, директор Центра поддержки предпринимательства ОДО «Бизнес развитие», подробно в своем докладе осветила вопрос об обязанности постановки на налоговый учет в России для белорусских резидентов, а также тому, как стать на налоговый учет в РФ.

Татьяна Жилинская, налоговый консультант, аудитор, кандидат экономических наук, директор Частного предприятия «АйКью-Консалт» свой доклад посвятила теме налоговой отчетности резидентов РБ после постановки на учет в Российской Федерации. А также порядку заполнения и предоставления декларации по НДС в Российской Федерации.

Евгений Сумин, налоговый консультант, заместитель директора ООО «Аккаунтор Раша», рассказал про налоги на доходы при продаже ПО в Российскую Федерацию с применением международного соглашения, а также предложил варианты договорных отношений.

Спикер Лилия Белоброва, руководитель юридической практики ООО «Аккаунтор Раша» выступила с докладом на тему внесения программы в единый реестр российского ПО. А также рассказала про аккредитацию IT-компании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Лев и партнеры» Борис Лев поднял вопрос целесообразности открытия счетов в зарубежных банках резидентами ПВТ, а также рассказал о правилах репатриация выручки в Беларусь.

Золотой партнер конференции: Dana Holdings

Серебряный партнер: beCloud

Партнеры: ООО «Гросспрофит», компания «Элпай», Академия БелХард, Accountor, ВИРУСБЛОКАДА, Адвокатское бюро «Лев и партнеры», Lexus, МТБанк.