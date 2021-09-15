Apple выпустит iOS 15 и iPadOS 15 20 сентября

Компания Apple провела презентацию, где были представлены новые планшеты iPad и iPad mini, смарт-часы Watch Series 7, смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 mini, а также флагманы iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

На презентации не упоминались программные платформы iOS 15 и iPadOS 15, однако дата их запуска указана на официальном сайте компании. Обе ОС станут доступны пользователям уже 20 сентября.

Благодаря новой функции SharePlay, которая появится iOS 15, SharePlay теперь можно вместе смотреть фильмы и слушать музыку, а также показывать свой экран собеседникам в FaceTime. Кроме того, звонки FaceTime теперь выглядят и звучат естественнее, а в Сообщениях ещё проще найти, посмотреть или послушать контент, который вам прислали.

Еще одна новая функция в iOS 15 — это совершенно новое приложение «Погода», которое позволяет просматривать карты погоды в полноэкранном режиме с указанием количества осадков, качества воздуха и температуры. Дизайн приложения «Погода» теперь также настраивается для отображения наиболее важной информации о погоде для этого местоположения и включает новые модули карт, обновленный 10-дневный прогноз и новые графические данные о погоде.

iOS 15 также включает в себя совершенно новый дизайн Safari, который претерпел несколько изменений в период бета-тестирования. «Обтекаемая панель вкладок занимает меньше места на странице и плавает немного выше нижней части экрана, где до нее легче добраться. Полоса плавно перемещается в сторону при прокрутке и снова появляется при нажатии», — поясняет Apple.