Huawei на #GBCregions: о цифровизации в Беларуси, новой ценности в цифровой экономике и прогнозах на 2025 год

16 сентября в Гомеле состоялся форум #GBCregions, где представители государственных органов, IT-компаний и банков, малого и среднего бизнеса обсуждали вопросы строительства цифрового государства с помощью новых технологий.

Компания Huawei второй раз выступила генеральным партнером форума и презентовала доклад на тему цифровой трансформации общества. Напомним, что первый #GBC форум прошел в 2021 году в Минске, где Huawei представила систему Intelligent Twins.

Цифровая индустриализация - это основа цифровой экономики. Об этом заявил во время своего выступления Ван Чэнь – директор ООО «Бел Хуавэй Технолоджис». Он отметил, что пандемия ускорила процесс цифровизации, что позволило правительству стран оперативно внедрить новые технологии во многие сферы общественной жизни.

Huawei предлагает планировать и организовывать цифровизацию сразу в трех измерениях: города, отрасли и предприятия. Динамика развития цифровизации в мире неоднородна. Развивающиеся страны уделяют большое внимание количеству подключений и общему повышению уровня цифровой грамотности общества. Развитые страны сосредоточены скорее на качестве связи с ИКТ-потребителями.

На #GBCregions присутствовал Константин Шульган – министр связи и информатизации РБ. В своем докладе, посвященном государственной политике в сфере цифровизации, он рассказал о том, что с 2019 года в стране проводится системная последовательная работа в направлении цифровизации. А краеугольным камнем построения современного интеллектуального мира являются технологии 5G, LTE, «интернет вещей» и «умные города».

«Количество умных городов в мире уже достигло 1000. Среди них Европа, Северная Америка, Япония и Южная Корея являются ведущими странами по внедрению умных городов, а Китай занимает первое место с более чем 490 пилотными проектами. Ожидается, что к 2023 году расходы на развитие умных городов достигнут показателя $189,5 млрд» - сказал Ван Чэнь во время доклада.

Беларусь является одной из стран, успешно сотрудничающих с Huawei в области цифровых технологий. Именно здесь компания совместно с Министерством связи и информатизации, РУП «Белтелеком» и Администрацией Китайско-Белорусского

индустриального парка «Великий камень» была создана первая в стране образцово-показательная зона применения 5G. Рамочное соглашение об этом было подписано сторонами 27 февраля 2020 года.

Уже в сентябре 2020 года Huawei официально передала администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" оборудование 5G для строительства образцово-показательной зоны, а также внедрила технологию «Умный город» на территории парка.

Одним из важных является наблюдение Ван Чэня – директора ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» о том, что цифровизация глубоко интегрировалась в B2C и быстро входит в B2B и традиционные отрасли.

Самую высокую степень цифровизации сегодня имеют розничная торговля, коммуникации, консалтинг и финансовая сферы. Чуть хуже обстоят дела с общественной безопасностью, электроэнергетикой, производством и транспортом. Сельское хозяйство и пищевая промышленность только начинают развиваться в этом направлении. Стоит отметить, что беспилотные магазины, система интернет-мониторинга автомобилей, удаленная диагностика, дистанционное обучение, большие банковские данные, интеллектуальные бизнес-залы уже прошли путь от этапа разработки концепции до этапа реализации.

«Глубокая интеграция ИКТ-технологий и экономики станет основным направлением развития на ближайшие 10 лет, - отметил в своем докладе Ван Чэнь, - Средняя окупаемость инвестиций в цифровые технологии в 6,7 раза выше, чем от инвестиций в нецифровые технологии. Поэтому правительства разных стран обновляют стратегии высшего руководства, конкурируют за достижения в науке и технологиях и лидерство в развитии цифровой промышленности. Huawei будет работать с глобальными партнерами для предоставления передовых ИКТ-решений, для развертывания ИКТ-инфраструктуры и платформ нового поколения, для содействия цифровой трансформации Беларуси, чтобы предоставить Беларуси и миру лучшие технологии связи и качественные цифровые услуги»

Согласно прогнозу Huawei, к 2025 году 58% населения мира будет охвачено сетями 5G,

85% корпоративных приложений будут облачными, а 97% крупных предприятий перейдут на искусственный интеллект.

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