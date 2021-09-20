Представлены новые профессиональные киберспортивные мониторы AGON PRO с HDR, HDMI 2.1 и 1 мс GtG

AGON by AOC недавно запустил новую категорию продуктов для самых требовательных и конкурентоспособных геймеров и киберспортсменов: AGON PRO. Теперь линейка пополнилась еще двумя моделями с исключительными техническими характеристиками: 80 см (31,5") AG324UX (4K @ 144 Гц) с HDR400 и 68,6 см (27") AG274FZ (FHD @ 260 Гц). Обе модели оснащены панелью IPS, обеспечивающей яркие и насыщенные цвета, и имеют время отклика 1 мс, что обеспечивает очень плавное изображения без малейших искажений.

Легенды игрового сообщества наконец-то получили по-настоящему легендарное снаряжение. Чтобы добиться победы на поле боя, легенды не признают компромиссов и нуждаются в оборудовании самого высокого уровня. С новыми моделями AGON PRO от AGON by AOC профессионалы киберспорта, профессиональные стримеры и заядлые геймеры убедятся, что эти экраны не оставляют шанса желать лучшего.

31,5-дюймовый AG324UX обладает отмеченным наградой (Reddot Design Award) безрамочным дизайном с трёх сторон. Его высокопроизводительная IPS-матрица с собственным разрешением 4K (3840x2160) может работать с частотой обновления 144 Гц (через DisplayPort 1.4 с DSC). Благодаря наличию HDMI 2.1 монитор полностью совместим с консолями нового поколения, которые поддерживают 4K @ 120 Гц. Благодаря времени отклика 1 мс GtG и MPRT, а также совместимости с AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync, геймеры смогут насладиться динамичным игровым процессом без искажений, разрывов и зависаний. AG324UX обеспечивает выдающуюся цветовую палитру с 1,07 млрд. цветов и поддерживает 99,8% гаммы DCI-P3, а также поддерживает DisplayHDR 400, что придает картинке еще большую реалистичность. Для завершения аудиовизуальных впечатлений монитор предлагает стереодинамики мощностью 8 Вт с улучшенным звучанием DTS.

Идеально подходящий для стриминга, этот большой 31,5-дюймовый дисплей оснащен разъемом USB-C с мощностью 90 Вт для подключения мобильных устройств, а режим Picture-by-Picture позволяет пользователю максимально использовать возможности большого 31,5-дюймового экрана. Подключив периферийные устройства к 4-портовому концентратору USB 3.2 и используя встроенный KVM-переключателю, геймеры могут управлять с помощью одной клавиатуры и мыши двумя ПК (например, настольным компьютером/ноутбуком или потоковым ПК).

Чтобы пользователи могли продемонстрировать свой уникальный стиль, монитор предлагает RGB-подсветку на передней и задней панели, а также проектор с логотипом AGON. Прочная подставка монитора предлагает широкий диапазон регулировок высоты, поворота, и наклона для оптимального эргономичного положения. Для удобной и быстрой настройки параметров экрана для различных жанров геймеры могут использовать входящий в комплект проводной пульт QuickSwitch или удобное программное обеспечение G-Menu, а экранное меню предлагает такие специфические для игр функции, как Game Colour (насыщенность), Shadow Control, Frame Counter и Dial Point (прицеливание).

27-дюймовый AG274FZ предлагает великолепные характеристики для поклонников FPS. Эта высокопроизводительная IPS-панель с разрешением FHD (1920x1080) обеспечивает частоту обновления 240 Гц (через DP 1.4), которую можно разогнать до 260 Гц, и время отклика 1 мс GtG. AG274FZ использует тот же отмеченный наградами дизайн и поставляется с защитным экраном и такой же прочной, регулируемой по высоте подставкой. Настраиваемая пользователем RGB-подсветка, QuickSwitch для простой настройки экранного меню, два динамика мощностью 5 Вт со звуком DTS и 4-портовый USB-концентратор еще больше повышают удобство использования и универсальность этой модели. Для устранения зависаний и разрывов монитор поддерживает технологию Adaptive-Sync. Для ярких и естественных цветов монитор обеспечивает sRGB 110,5% и поддерживает DisplayHDR 400 для высокого динамического диапазона.



Новые модели AGON PRO поступят в продажу в странах СНГ в сентябре 2021 года.