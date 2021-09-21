МТС повышает цены с 1 октября

МТС информирует абонентов о повышении тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги сотовой связи в среднем на 4 % к уровню текущих тарифов с 1 октября 2021 года. Изменения коснутся стоимости абонентской платы, мобильного интернета, звонков, услуг фиксированного интернета и связи в роуминге, SMS и др.

Изменение стоимости тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги МТС — абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и пр. — осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.

Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере.