iPadOS 15 доступна пользователям планшетов iPad

Операционная система iPadOS 15 теперь доступна пользователям планшетов iPad. Для новой операционной системы характерны многие функции, присутствующие в «родственной» iOS 15, но имеются и дополнительные, эксклюзивные, оптимизированные для использования на планшетах.

Публичная бета-версия ОС появилась ещё летом, а теперь компания выпустила релизную сборку, поддерживаемую многочисленными устройствами:

iPad Pro (2015)/Pro (2017)/Pro (2018)/Pro (2020)/Pro (2021);

iPad Air 2/Air 3/Air 4;

iPad (2017)/(2018)/(2019)/(2020);

iPad Mini (2015)/Mini (2019).

Функции iPadOS 15:

Виджеты. Теперь их можно размещать рядом с иконками приложений на главном экране. Некоторые виджеты стали больше. Новые виджеты появились у приложений «Локатор», «Контакты», Game Center, App Store и «Почта».

Библиотека приложений. Позволяет упорядочивать приложения пользователя, объединяя их в категории вроде «Приложения для работы», «Игры» и т. п. Для удобства использования она встроена в Dock.

Многозадачность. В этом режиме пользователь получает доступ к главному экрану, на котором можно выбрать нужное приложение, а также те программы, с которыми необходимо работать параллельно. Имеются некоторые отличия от схожего интерфейса, используемого в более ранних версиях ОС.

Заметки. Сочетанием клавиш, свайпом или с помощью стилуса можно вызвать заметки поверх любого приложения. Добавилась возможность добавлять в заметки теги, по которым позже можно искать материалы в новом менеджере тегов. Короткие заметки, созданные на iPad, будут доступны и на iPhone, и компьютерах Apple.

Универсальное управление. Можно пользоваться клавиатурой, трекпадом или мышью для одновременной работы на нескольких Mac и iPad. Курсор с Mac можно перевести прямо на iPad и обратно, а то, что печатается на «маке», отобразится на iPad.

Перевод. Приложение Apple Translate теперь доступно и в iPadOS. Программа способна переводить текст, в том числе во многих сторонних приложениях, и по сути является аналогом Google Translate. «Функция автоперевода и специальный режим "Лицом к лицу" делают общение ещё удобнее и помогают следить за беседой», — сообщает Apple.

FaceTime. Во время звонка FaceTime можно совместно смотреть сериалы и фильмы, слушать музыку или показывать свой экран собеседникам с помощью функции SharePlay. При этом всем будет доступна панель управления воспроизведением.

Распознавание текста на фото. Поиск Spotlight позволяет искать по фотографиям, а функция «Онлайн-текст» — распознавать текст на изображениях. Полученный текст можно, например, перевести.

Фокусирование. В этом режиме система позволит не отвлекаться, когда необходимо заняться каким-то определённым делом или просто отдохнуть — пользователь будет получать только те уведомления, которые ему нужны. Функция предлагает следующие настройки: по умолчанию, в режиме вождения, тренировки, видеоигры, чтение. Соответствующий статус будет отображаться в «Сообщениях» — собеседники будут знать, что беспокоить пользователя нежелательно. Для действительно срочных сообщений предусмотрено соответствующее оповещение.

Swift Playgrounds. Обновлённый сервис Swift Playgrounds позволит научиться программировать, создавать приложения с помощью SwiftUI и размещать их в App Store. При разработке приложений предпросмотр обновляется в реальном времени по мере написания кода, а для новичков предусмотрено специальное руководство по созданию ПО.

Это лишь некоторые функции обновлённой ОС. Подробнее о новой мобильной платформе можно узнать на официальном сайте Apple.