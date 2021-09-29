Основатель автопроизводителя Geely создал компанию для выпуска смартфонов

Как сообщили представители китайского автопроизводителя Geely (Zhejiang Geely Holding), основатель компании Эрик Ли (Eric Li) организовал новый бизнес, теперь — по выпуску смартфонов. В Geely объяснили такой шаг тем, что машины всё больше превращаются в подключенные устройства, поэтому такая комбинация интересов бизнесмена вполне понятна.

Новая компания Hubei Xingji Shidai Technology Открывает штаб-квартиру в Ухане. Здесь будут разрабатываться умные устройства, включая смартфоны. По имеющимся данным, Эрик Ли, также известный как Ли Шуфу (Li Shufu), владеет 55% компании. Как сообщают в Geely, новоиспечённый производитель смартфонов намерен ориентироваться на премиум-сегмент глобального рынка.

«Существует тесная связь между умными кабинами машин и технологиями смартфонов. Основным трендом в будущем является создание перекрёстных пользовательских экосистем, обеспечивающих более удобное, умное и незаметно связанное многоэкранное использование», — заявил Ли.

Хотя бизнесмен регулярно вкладывает ресурсы в футуристические проекты вроде создания летающих машин или такси, попытка основателя Geely зайти на высококонкурентный рынок смартфонов может закончиться неудачей. Здесь уже доминируют сильнейшие игроки, включая Apple, китайскую Xiaomi и др. В прошлом году в Китае продано 330 миллионов смартфонов, на 11 % меньше, чем годом ранее. Судя по общемировой статистике, потребители в последнее время стремятся подольше пользоваться приобретёнными устройствами до апгрейда, поскольку повышение производительности значительно замедлилось.