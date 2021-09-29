«Белтелеком» и А1 сообщают о переносе повышения цен на месяц

В сентябре "Белтелеком", "МТС" и А1 объявили о повышении цен. Стоимость увеличится в среднем на 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.

Изменения должна были быть введены с 1 октября, однако А1 и "Белтелеком" сообщили, что сроки перенесены на месяц. Оплата будет повышена с 1 ноября.

"Информируем о том, что по согласованию с регулятором ранее анонсированное повышение тарифов на услуги доступа в сеть Интернет, предоставляемого РУП «Белтелеком» вне пакетных линеек «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс», переносится на 1 ноября 2021 года. С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь", - сообщается на официальном сайте "Белтелекома".

"В соответствии с договоренностью, достигнутой Унитарным предприятием «А1» с регулятором, анонсированное ранее изменение стоимости некоторых услуг связи для физических и юридических лиц, вступит в силу с 1 ноября 2021 г. Таким образом, с 1 ноября 2021 г. изменятся размеры абонентских плат на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифах, стоимость интернет-трафика сверх включенного в абонентского плату для юридических лиц, а также стоимость услуг в роуминге и международных вызовов. Все остальные изменения вступят в силу в соответствии с ранее анонсированным сроком. Подробнее с тарифами на услуги с 1 ноября 2021 года для физических лиц можно ознакомиться по ссылке, для юридических лиц – по ссылке", - такое сообщение появилось на сайте А1.

МТС пока не информировал о переносе повышения цен.