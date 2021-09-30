МТС запустил дополнительные базовые станции LTE-800 в Витебской области. Новый диапазон 800 МГц был включен более чем в 17 населенных пунктах 13-ти районов региона, в том числе в Национальном парке «Браславские озера». Чтобы оценить преимущества скоростной сети 4G клиенты МТС могут проверить и перенастроить свои мобильные гаджеты.

Благодаря включению дополнительных базовых станций LTE-800, компания МТС увеличила доступ к цифровым сервисам, прежде всего в небольших населенных пунктах и удаленных деревнях. Среди них — Крулевщина, Воропаево, Друя, Скребни, Койтово, Озерцы, Костино, Фариново, Богданово, Оболь, Лужки, Заходники, Новка, Ахремовцы и др. Также комфортнее пользоваться мобильным интернетом стало в Национальном парке «Браславские озера».

Новый диапазон 800 МГц обладает большим радиусом действия и позволяет охватывать более широкую территорию с меньшим числом базовых станций.

Сеть LTE-800 уже охватила тысячи населенных пунктов Беларуси. До конца 2023 года она будет запущена во всех регионах страны. Проект по развертыванию перспективной технологии в сельской местности реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud.