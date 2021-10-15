Мошенники в ОАЭ клонировали голос с помощью дипфейк-технологий для хищения $35 миллионов

Сгенерированная с помощью искусственного интеллекта симуляция голоса помогла преступникам обмануть сотрудника банка в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), в результате чего финансовое учреждение потеряло 35 миллионов долларов.

Судя по недавно обнародованному судебному документу, история произошла ещё в январе, когда менеджер одного из филиалов ответил на обычный телефонный звонок. Его собеседник представился владельцем крупной компании — менеджер уже говорил с ним незадолго до этого и не смог распознать «подделку».

Действия мошенников, дополнительно использовавших «поддельные» электронные письма компании и её юриста, позволили убедить менеджера, что бизнес находится в процессе заключения крупной сделки на $35 млн. Он последовательно выполнял приказы звонящего и инициировал несколько крупных транзакций на новые счета. В результате это оказалось виртуозным мошенничеством.

Местные правоохранительные органы пришли к выводу, что злоумышленники использовали технологию Deep Voice, позволяющую точно имитировать речь главы компании. Следствие считает, что в схеме участвовали как минимум 17 человек, а средства были переведены на множество банковских счетов, разбросанных по всему миру. Два из них были открыты в Centennial Bank (США), поэтому в расследовании по просьбе органов дознания из ОАЭ теперь участвуют и американские правоохранители.

Примечательно, что подобное случается уже не в первый раз. В 2019 году энергетическую компанию из Великобритании постигла аналогичная судьба — мошенники смогли похитить порядка $243 000, выдавая себя за генерального директора. По мнению экспертов, это далеко не первый случай использования голосовых «дипфейков» и, конечно, не последний.