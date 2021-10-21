Google ограничит доступ к видео для пользователей бесплатного YouTube Music

Компания Google запустит с ноября бесплатное фоновое прослушивание в рамках серьёзной модернизации потокового сервиса YouTube Music.

Как оказалось, частью этой модернизации будут не только плюсы для пользователей бесплатной версии YouTube Music, но и минусы. Так, приложение YouTube Music начнёт работать только со звуком и перестанет воспроизводить видео, если вы не оплатите подписку Premium.

Таким образом, пользователи бесплатной версии YouTube Music смогут получить доступ к фоновому воспроизведению, когда приложение не открыто или экран устройства выключен, но потеряют возможность смотреть клипы.

На настоящий момент пользователи бесплатной версии YouTube Music могут смотреть видео из основной ленты, на вкладке Explore (Навигатор), а также из поисковой выдачи. Однако у них не работает переключатель «Трек/Видео» в верхней части экрана с запущенной песней.

Нововведения станут доступны с 3 ноября относительно небольшому количеству пользователей. Пока Google собирается запустить эти изменения в Канаде и ещё не обнародовала планы по расширению новых правил на другие регионы.