В PlayStation Store началась ноябрьская распродажа

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что сегодня в PlayStation Store началась ноябрьская распродажа.

С 27 октября до 19 ноября вы сможете приобрести игры для PlayStation 4 и PlayStation 5 по сниженной цене, в числе которых Control, Crysis Remastered, Grand Theft Auto V и другие блокбастеры.

Раздел «Предложения» в PlayStation Store пополнился сотнями игр и дополнений, которые продаются по специальной цене. Скидки варьируются от 20 до 90 %. Полный список предложений вы можете посмотреть на официальном сайте PlayStation Store.

 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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