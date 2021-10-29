Дизайнерская линейка LG Objet и другие новинки бытовой техники 2021-2022 года

Дизайнерская коллекция LG Objet Collection органично вписывается в любой интерьер и соответствует потребностями современного образа жизни. Холодильник и морозильник этой серии сочетают в себе высококачественную отделку и выдающиеся технологические характеристики. Панель Metal Fresh на задней стенке камер добавляет изысканности внутренней поверхности холодильника, а еще является дополнительным источником холода, так как металл быстрее охлаждается и «раздает» холод на полки. Полюбившаяся всем технология InstaView позволяет оставлять дверцу закрытой и при этом видеть содержимое: нужно дважды постучать по тонированному стеклу, чтобы подсветка осветила камеру холодильника.

Дистанционный контроль за всеми моделями холодильников и морозильной камерой осуществляется по Wi Fi через умное приложение LG ThinQ: на экране смартфона выдается актуальная информация о температуре внутри холодильной камеры, есть возможность задать новый режим, активировать или отключить режим экспресс-заморозки, а также запустить систему диагностики.

Микроволновая печь LG Objet Collection дополняет коллекцию, становясь многофункциональным помощником на кухне. Ее сердце – магнетрон с высокой мощностью микроволн Smart Inverter, благодаря которому продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более равномерно, с сохранением их вкуса и структуры. Для тех, кто привык питаться здоровыми блюдами на пару, в комплекте к микроволновой печи идет набор специальной посуды Steam chef.

За чистую атмосферу дома отвечают бытовые кондиционеры LG Objet Collection, представленные в двух цветах: темно зеленом и молочно-бежевом. Инверторный двигатель DualCool работает очень тихо, а встроенный ионизатор и антибактериальный фильтр обеспечивает до 99% очистки от пыли, пыльцы и аллергенов.

Комплексная система ухода за одеждой состоит из системы LG Styler, стиральной машины LG AI DD и сушильной машины. Технология TrueSteam в LG Styler вырабатывает пар, позволяя не только улучшить внешний вид одежды, но и уменьшить количество аллергенов и микробов. В интеллектуальных стиральных машинах LG AI DD есть похожая функция Steam+, которая освежает вещи, удаляет до 30% складок и устраняет до 99,9% опасных аллергенов и бактерий. Более того, интеллектуальная система сама анализирует полученную информацию и подбирает оптимальный алгоритм стирки. А сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump с тепловым насосом обеспечит бережную сушку при низких температурах, что позволяет избежать усадки.

Все модели обновленной коллекции вертикальных беспроводных пылесосов LG CordZero A9K отличаются системой компрессирования пыли, увеличенной длительностью работы и мощностью всасывания в 200Вт. Они оснащены мотором Smart Inverter Motor, который создает мощный вихревой поток, эффективно улавливающий частицы пыли. Этот же двигатель обеспечивает отличные результаты одновременной сухой и влажной уборки при использовании насадки Power Drive Mop.

Встраиваемый духовой шкаф LG на 72 л обладает одним из самых вместительных объёмов в своем ценовом сегменте. Вы можете готовить больше блюд одновременно, экономя своё время и силы. При этом раздвижные телескопические направляющие помогают безопасно и удобно извлечь еду, приготовленную на противне или решетке гриля. Встраиваемые индукционная и электрическая варочные панели из стеклокерамики оснащены удобной системой управления: уровень мощности и все функции регулируются простым прикосновением к электронной сенсорной панели управления.

Линейка встраиваемой бытовой техники LG дополнена новой премиальной вертикальной вытяжкой с черным бесшовным стеклом. Мощный мотор эффективно поглощает воздух, не производя лишнего шума. В то время как пятислойный алюминиевый фильтр надежно улавливает влагу, пары, запахи и жир. Светодиодные лампы порадуют не только ярким освещением, но и экономной тратой электроэнергии. А премиальный дизайн вытяжки придаст кухни элегантность и нотки изыска.

Встраиваемая посудомоечная машина оснащена фирменной технологией LG TrueSteam. Высокотемпературный пар позволяет отмыть все: от хрупкого столового стекла до металлических кастрюль и сковородок, – а также обеспечить ее гигиеничность. Высокое качество мойки обеспечивается и в обычном режиме благодаря технологии QuadWash: распрыскивателю с четырьмя лепестками, что обеспечивает равномерную циркуляцию струй воды, омывая посуду любых форм и размеров со всех сторон. В посудомоечной машине установлен инверторный мотор с прямым приводом, который повышает энергоэффективность и снижает уровень шума.

Модернизированный носимый воздухоочиститель LG PuriCare оснащен полностью автоматической системой управления воздушным потоком, повышающей комфорт дыхания. Он также имеет два HEPA-фильтра и два DUAL вентилятора, приводимые в движение инверторными двигателями. Эта передовая система подстраивается под ритм вашего дыхания и предотвращает распространенную проблему тех, кто носит очки и маску одновременно: линзы больше не запотевают. Используя встроенные микрофон и динамик, собственная технология LG VoiceON автоматически распознает, когда пользователь говорит, проецируя его голос для более четкого воспроизведения речи.