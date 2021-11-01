В БГУИР состоялся международный симпозиум по нанотехнологиям и компьютерному моделированию

28 и 29 октября в БГУИР проходил международный симпозиум "Нанопроектирование, технология, компьютерное моделирование - NDTCS-2021". Симпозиум посвящен синтезу, свойствам и применению новых материалов, а также современным вычислительным методам для исследования их структуры и свойств.



Организаторами симпозиума выступили Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и Российский технологический университет МИРЭА. Партнеры мероприятия - компании "Интеграл" и LG.



В этом году участниками NDTCS стали 50 научных сотрудников, преподавателей, магистрантов и аспирантов из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана и Индии.



Открыли международный симпозиум проректор БГУИР по научной работе, начальник научно-исследовательской части университета Виктор Стемпицкий и представитель компании LG Electronics в Беларуси, ведущий научный сотрудник НИЛ "Интегрированные микро- и наносистемы" в БГУИР Юрий Тимошков.

В ходе работы секций участники обсуждали моделирование физических процессов в микро- и наноэлектронике, применение высокопроизводительных вычислительных систем для моделирования в микро- и наноэлектронике, мультифизическое моделирование и автоматизированное проектирование, структуру и свойства наноматериалов.На симпозиуме ученые представили научные исследования и разработки в области электроники, наноматериалов, разноуровневого компьютерного моделирования. На пленарном заседании выступили академик НАН Беларуси, профессор кафедры микро- и наноэлектроники Владимир Лабунов, доктор физико-математических наук, профессор Дмитрий Мигас и кандидат физико-математических наук, доцент Иван Комиссаров.

В рамках симпозиума Российский технологический университет МИРЭА организовал онлайн-сессию по компьютерному моделированию, искусственному интеллекту и цифровизации образования.



Симпозиум стал платформой для обмена опытом, установления международного сотрудничества между учеными и инженерами, а также местом для продвижения научных достижений и новых приложений.