Компания Microsoft анонсировала новое приложение Loop, которое станет доступно в рамках подписки Microsoft 365 и объединит в себе возможности разных офисных приложений, включая Word, Excel, PowerPoint и Teams. Этот продукт сочетает мощный и гибкий рабочий контур с портативными компонентами, которые перемещаются и синхронизируются между собой, делая совместную работу удобнее и продуктивнее.

Microsoft Loop состоит из трёх основных элементов: компоненты Loop, страницы Loop и рабочие области Loop.

Компоненты Loop. Компоненты представляют собой отдельные фрагменты контента, которые доступны одновременно в нескольких приложениях и могут обновляться в режиме реального времени. Таким фрагментом, например, могут быть заметки в записи календаря, доступные также для вставки в Outlook с последующим редактированием в письме. В качестве компонентов Loop могут выступать разные элементы, такие как таблицы, списки и др. Редактирование таких элементов происходит в облачных приложениях Office, за счёт чего гарантируется, что все пользователи работают с актуальной версией файла. Эти элементы также доступны в главном меню Loop, где пользователь может видеть весь список доступных компонентов и страниц, а также пользователей, которые работают над их редактированием.

Страницы Loop. Страницы представляют собой отдельные холсты, которые могут использоваться для упорядочивания компонентов Loop и совместной работы с их применением в процессе. Поддерживается вставка и публикация компонентов, которые были созданы за пределами пространства Loop. При этом некоторые из элементов можно редактировать, не используя Loop, но задействовав другие приложения.

Рабочие области Loop. Рабочие области представляют собой общее пространство, с помощью которого пользователи могут объединить вместе все инструменты, необходимые для выполнения поставленных задач. Поддерживается отслеживания прогресса выполнения задач, добавление заметок, просмотр задач, над которыми работают те или иные пользователи и др.

Согласно имеющимся данным, отдельные элементы Loop появятся в Teams, Office и OneNote в этом месяце. Что касается отдельного приложения Loop, то оно будет запущено позднее.