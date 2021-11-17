МТС «прокачал» мобильный 4G-интернет в 44 населенных пунктах Беларуси

МТС продолжает планомерно расширять проникновение высокоскоростного интернета по всей Беларуси. 120 новых базовых станций сразу в трех частотных диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц запустили еще в 44 городах и поселках страны.

Внимание было уделено не столько географическому охвату новых территорий, сколько улучшению качества связи четвертого поколения там, где она уже присутствует. Базовые 4G-станции устанавливались в тех локациях, где ощутимо возрос спрос на мобильный интернет.

В Минской области новые базовые станции установили в Борисове, Вилейке, Дзержинске, Копыле, Крупках, Логойске, Молодечно, Мяделе, Несвиже и Смолевичах. В Брестской области ускорили мобильный интернет для жителей Бреста и Барановичей. В Витебской области новые базовые станции LTE были установлены в Витебске, Новополоцке, Орше, Верхнедвинске, Докшицах, Браславе и Поставах. На Гомельщине расширили проникновение 4G-связи в самом областном центре, а также в Калинковичах и Мозыре. На Гродненщине — в Гродно, Волковыске, Лиде и Ошмянах. На Могилевщине — в Могилеве и Бобруйске. Улучшилось проникновение сигнала связи четвертого поколения также и в столице.

Использование трех частот позволяет использовать преимущества каждой из них и гибко отвечать на потребности абонентов. Базовые станции LTE, работающие на низких частотах, позволяют охватывать большие территории и чаще всего они используются в сельской местности. Диапазоны 1800 и 2600 МГц являются оптимальными для городской застройки с высокой плотностью населения.