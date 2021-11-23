«Стрим года» World of Tanks пройдет 12 декабря

12 декабря команда World of Tanks проведет ставший уже традиционным «Стрим года». Это мероприятие, во время которого игроки в ламповой атмосфере могут встретиться с разработчиками и известными «танковыми» блогерами.

Мероприятие будет проходить онлайн на всех официальных площадках World of Tanks, а также на портале WGWATCH.TV совместно с викториной. И на этот раз все, кто присоединится к трансляции, смогут из первых уст узнать больше деталей о «Новогоднем наступлении — 2022» в World of Tanks, а также увидеть любимых блогеров, которые выступят в этот вечер в качестве ведущих стрима.

Дополнят трансляцию зрелищные танковые бои турнира блогеров «Стальной охотник» с Яндекс Плюсом, во время которого блогеры будут состязаться с известными «танкистами» за право носить титул победителей.

«Стрим года» славится интересными развлекательными активностями. И этот год не будет исключением: зрители смогут принять участие в конкурсах и получить отличные подарки, а также сразиться после стрима в «Личном зачете с „Игровым“» и выиграть ценные призы.

Приятным дополнением программы станет музыкальный сюрприз от автора нашумевшей композиции из игрового события «Возвращение Ваффентрагера» Андрея Климки.