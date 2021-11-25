AGON by AOC представляет игровой монитор AOC GAMING Q27G2S/EU

Один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и IT-аксессуаров - AGON by AOC - представляет AOC GAMING Q27G2S/EU, великолепный игровой монитор, подходящий для современных искателей приключений на игровой сцене. Монитор Q27G2S/EU с диагональю 68,6 см (27") оснащен 10-битной IPS-панелью для широкого цветового охвата, разрешением QHD для четкой детализации и частотой обновления 165 Гц, обеспечивающей быстрый и конкурентоспособный игровой процесс.

AGON от AOC предлагает искателям приключений весьма привлекательную композицию: игровой монитор, который прекрасно гармонирует с техническими характеристиками современного игрового ПК. Разрешение QHD (2560x1440 пикселей) в настоящее время является идеальным для геймеров, которые хотят перейти от Full HD, но при этом хотят добиться высокой частоты кадров на своих видеокартах. Дисплей размером 27 дюймов идеально подходит для этого разрешения, обеспечивая четкое, резкое изображение и оптимальную плотность пикселей 109 ppi, не требующую масштабирования.

Монитор AOC GAMING Q27G2S/EU оснащен панелью IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора. Благодаря 10-битной глубине цвета монитор способен воспроизводить 1,07 миллиарда цветов и демонстрировать точные цветовые переходы без размытости (в зависимости от визуального контента и применяемого сжатия). Матрица IPS также обеспечивает высокий охват цветовой гаммы и исключительную точность цветопередачи: отличные возможности для начинающих ютуберов или стримеров, которые хотят редактировать свои материалы и делиться ими со своей аудиторией, или для тех, кто просто хочет наслаждаться контентом - будь то игра или фильм - именно так, как это было задумано видеоредактором.

Монитор Q27G2S/EU с разрешением QHD отлично подходит для современных игровых ПК и обеспечивает повышенную четкость изображения по сравнению с Full HD-мониторами, что позволяет геймерам гораздо легче разглядеть четкие детали, например, противника вдалеке. Частота обновления 165 Гц (при использовании входа DisplayPort) монитора Q27G2S/EU позволяет играть в быстрые соревновательные игры, а благодаря функции MBR (Motion Blur Reduction) монитор достигает 1 мс MPRT, что сводит к минимуму появление всех возможных артефактов.



Q27G2S/EU поддерживает Adaptive-Sync и совместим с NVIDIA G-SYNC, поэтому частота обновления кадров GPU может быть согласована с частотой обновления монитора, устраняя тем самым разрывы и зависания из-за несовпадения кадров. Низкая задержка ввода на мониторе делает визуальную обратную связь с действиями геймеров почти мгновенной, отражая их быструю реакцию.

Монитор Q27G2S/EU поставляется с эргономичной подставкой с регулировками высоты, наклона, поворота и вращения, чтобы каждый пользователь мог настроить его для здоровой позы. Благодаря трехсторонней безрамочной конструкции монитор Q27G2S/EU отлично подходит для многомониторных систем, что еще больше подчеркивается возможностью крепления по стандарту VESA. 2 входа HDMI и 1 вход DisplayPort позволяют подключить к монитору несколько источников, например, ПК, второй ПК или ноутбук, консоль и т.д., что повышает гибкость при выполнении повседневных задач.

Доступ к экранному меню осуществляется с помощью тактильных кнопок под панелью или с помощью программного обеспечения G-Menu. Игровые функции Q27G2S/EU включают Dial Point (прицеливание), AOC Game Colour (увеличение/уменьшение насыщенности) и счетчик частоты кадров. Технология Flicker-free, использующая постоянный ток вместо широтно-импульсной модуляции для регулировки яркости, а также специальный режим Low Blue делают ночные игровые сессии более безопасными для глаз.



Монитор AOC GAMING Q27G2S/EU будет доступен с ноября 2021 года по рекомендованной розничной цене 1089 белорусских рублей.