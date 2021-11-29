«Защитник Windows» вошёл в число лучших антивирусов для платформы Windows

«Защитник Windows», который поставляется вместе с Windows 10 и Windows 11, вошёл в список лучших антивирусных продуктов по итогам октября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные теста независимой организации AV-TEST, которая занимается сравнением и оценкой антивирусных решений.

В рамках упомянутой работы исследователи протестировали 21 антивирус, в том числе «Защитник Windows», McAfee, Avira, Avast, AVG и др. Проверялась устойчивость софтверных решений против угроз разного типа, включая вредоносов, эксплуатирующих уязвимости нулевого дня, фишинговых писем, кибератак и др. Рассматривались наиболее актуальные версии антивирусов, находящиеся в открытом доступе. Кроме того, в ходе тестирования приложения могли обновляться и обращаться к собственным облачным службам.

Источник отмечает, что AV-TEST соблюдает строгую процедуру тестирования, но, несмотря на это, «Защитник Windows» получил высокие оценки по всем основным параметрам, таким как обеспечение защиты, уровень производительности и удобство пользовательского интерфейса. Другие антивирусы, такие как McAfee и Avast, также получили высокие оценки, но «Защитник Windows» является единственным бесплатным продуктом в этом списке.

Таким образом, испытания AV-TEST показали, что фирменный антивирус Microsoft является одним из лучших антивирусных решений для устройств, работающих под управлением операционных систем Windows 10 и Windows 11. При этом он поставляется вместе с ОС софтверного гиганта и доступен всем пользователям бесплатно.