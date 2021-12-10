Meta открыла доступ к первой версии метавселенной — VR-платформе Horizon Worlds

Спустя более двух лет после начала тестирования, Meta наконец открыла широкой общественности доступ к своей социальной VR-платформе Horizon Worlds. Начиная с четверга, жители США и Канады, достигшие 18-летнего возраста, могут получить доступ к приложению Horizon Worlds для VR-гарнитуры Quest бесплатно и без приглашения.

Horizon Worlds — это первая попытка Meta выпустить что-то, напоминающее видение метавселенной гендиректором компании Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg). Платформа, требующая для доступа наличие учётной записи Facebook, позволяет общаться с 20 людьми одновременно в виртуальном пространстве.

Horizon Worlds, закрытое тестирование которой началось в сентябре 2019 года, превратилась из среды для создания игр, похожей на Minecraft, в социальную платформу. Тысячи бета-тестеров регулярно проводят на платформе комедийные шоу, кинопросмотры и сеансы медитации. Они также строят сложные объекты, такие как реплика автомобиля Ecto-1 из фильма «Охотники за привидениями». Теперь Horizon Worlds, которая уже может похвастаться сформированной инфраструктурой, открывает свои двери для более широкого круга пользователей.

Ключевой частью Horizon Worlds является возможность писать базовый код, который устанавливает правила работы объектов, такие как выстрел из пистолета при нажатии на спусковой крючок или отскакивание мяча при касании им поверхности. Код, который Meta называет блоками сценария, работает аналогично слоям в графических редакторах, позволяя объединять несколько правил для создания сложных взаимодействий. До сих пор сотрудники Meta создавали блоки сценариев по запросу бета-тестеров, но в конечном итоге компания планирует сформировать из них бесплатную библиотеку. Прямо сейчас кодирование блоков сценариев полностью выполняется в VR, но в конечном итоге Meta планирует позволить создавать их отдельно, на компьютере.

Отмечается, что на данный момент существуют некоторые проблемы с безопасностью на платформе. Ранее в этом месяце одна из тестировщиков Horizon Worlds сообщала о сексуальных домогательствах на платформе, обратив внимание на то, что на столь открытой платформе тяжело обезопасить себя от нежелательных взаимодействий. Однако Meta заявляет, что сервис предусматривает специальные средства для блокировки неподобающего поведения на платформе, которыми может легко воспользоваться любой желающий. Тем не менее, доступ к платформе для несовершеннолетних пользователей пока закрыт.

Уникальным аспектом Horizon Worlds являются люди-гиды, которые приветствуют пользователей на стартовой площадке сервиса и проводят их в разные миры. Эту роль Meta поручает опытным пользователям, специально обученным навигации по Horizon Worlds и правилам поведения на сервисе.

На данный момент в Horizon Worlds нет возможности зарабатывать деньги, однако в будущем планируется связать его с Horizon Venues, автономным приложением для проведения крупных мероприятий в VR, и Horizon Workrooms, ПО для совместной работы в VR. Meta надеется, что до тех пор, пока не будет добавлена монетизация, пользователей на платформу будет привлекать миростроительный аспект Horizon Worlds.