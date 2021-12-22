"Белтелеком" рассказал об изменении тарифов на услуги с 1 января

С 1 января 2022 года повышаются тарифы на услуги доступа в интернет в среднем на 4 процента в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством. Об этом сообщается на официальном сайте "Белтелекома".

Стоимость международных телефонных соединений, в том числе по пропуску трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг и других услуг электросвязи увеличится в среднем на 5 процентов.

С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь (вводятся с 01.01.2022).

Напомним, что "Белтелеком" планировал повысить стоимость тарифов с октября 2021 года, но перенес дату на новый год.