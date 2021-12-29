Xiaomi представила MIUI 13

Xiaomi провела крупное мероприятие по запуску новых продуктов. Гвоздём программы, несомненно, стали флагманские смартфоны Xiaomi 12 и 12 Pro. Однако свет увидели и другие новинки. Одна из них — свежая MIUI 13 и её версия для планшетов MIUI 13 Pad.

Генеральный директор и соучредитель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что свежая оболочка для Android будет выделяться улучшенной конфиденциальностью и повышенным уровнем безопасности. Она также обеспечит более тесную интеграцию между различными устройствами экосистемы Xiaomi, включая смартфоны, планшеты, телевизоры, умные носимые устройства и другие продукты с голосовым ассистентом XiaoAI.

В свежей MIUI 13 дебютировала фирменная трёхэтапная проверка личности владельца устройства. Она включает в себя распознавание лиц, которое является базовым уровнем, считывание водяных знаков идентификатора пользователя, а также так называемую «защиту от электронного мошенничества». Последняя функция включает в себя список устройств и веб-ресурсов, которые могут распространять вредоносное ПО, а также обширный список неблагонадёжных телефонных номеров, принимая звонки с которых стоит проявить осторожность.

Стоит отметить, что распознавание лица в MIUI 13 будет несколько отличаться от реализации этой функции другими компаниями. Для разблокировки будет использоваться именно лицо, но пользователю будет необходимо отсканировать верхнюю часть своего тела. Благодаря этому люди с другим строением тела не смогут разблокировать смартфон с MIUI 13, даже если у них похожее лицо.

Xiaomi также представила новый шрифт для MIUI 13, который получил название MiSans. Однако с точки зрения внешнего вида поменялся не только шрифт, но и цветовое оформление системы. Кроме того, MIUI 13 предложит пользователям ряд новых анимированных обоев с цветами и множество виджетов главного экрана, переработанных для лучшего восприятия.

Ещё одной особенностью MIUI 13 является наличие специальной версии для планшетов — MIUI 13 Pad. Пока неизвестно, получит ли её складной MI Mix Fold, однако такой шаг выглядит вполне оправдано, ведь планшетная оболочка призвана обеспечить более эффективное использование пространства большого дисплея. Основное внимание в MIUI 13 Pad уделяется продвинутым возможностям многозадачности. По данным Xiaomi, более трёх тысяч приложений смогут воспользоваться преимуществами, которые предлагает свежая оболочка для планшетов, включая перетаскивание содержимого между окнами, изменение размера окон и многое другое.

Xiaomi не поделилась подробным планом развёртывания свежей ОС, однако сообщила, что MIUI 13 дебютирует на смартфонах серий Xiaomi 12 и Mi 11 уже в январе, а чуть позже станет доступна для нескольких телевизоров Redmi.