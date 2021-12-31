Приложение для оплаты транспорта «TIX» прекращает работу с 1 февраля

Разработчик и правообладатель СООО «Системные технологии» завершает опытную эксплуатацию системы оплаты проезда через мобильное приложение «TIX» с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте "Минсктранса".
Возможность покупки билетов будет не доступна с 16.00 31 декабря 2021 года, а ранее приобретенные билеты можно будет использовать до 31 января 2022 года включительно.
Напомним, что «TIX» — это не единственная возможность покупать билеты онлайн. По-прежнему такой вариант доступен в приложении "Оплати".
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